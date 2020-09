Tribune 100% USO - Revivez l'émission du lundi 28 septembre avec Claude Robin, le coach de l'USO

Revivez le Tribune 100% USO de ce lundi 28 septembre 2020 avec Claude Robin, l'entraîneur de l'USO. En studio avec nous Vincent et Romain, du Petit Ballon Jaune. On est revenu sur la défaite de vendredi face à Cholet (1-2), le match de ce mardi face à Avranches et la carrière de Claude Robin.

Nous recevions Claude Robin, le coach de l'USO dans Tribune 100% USO ce lundi 28 septembre 2020 sur Facebook live. On est revenu notamment sur la défaite des Orléanais ce vendredi face à Cholet, une défaite 1-2, sur la rencontre qui se profile ce mardi soir contre Avranches au Stade de la Source et sur la carrière de joueur et d'entraîneur de Claude Robin. Avec nous, en studio, Vincent et Romain, supporters de l'USO et membre de la team du Petit Ballon Jaune.

La défaite face à Cholet

"Pour la première fois, depuis que je suis ici, je me suis mis en colère", explique Claude Robin en début d'émission. "On n'a pas été à la hauteur, surtout dans la dualité du match et ça c'est plus frustrant et rageant", estime le coach.

Côté supporter aussi, le match était difficile à vivre, "ça a été compliqué, il n'y avait rien", disent Vincent et Romain, il n'y a pas beaucoup de positif à retenir, si ce n'est d'être revenu au score rappelle le coach. "Le plus important, c'est d'enchaîner rapidement, dès mardi et vite obtenir une revanche", estime Claude Robin.

Le match face à Avranches ce mardi

Avranches est pour le moment 4e de National, avec une victoire et une défaite pour cette équipe à l'extérieur, le coach s'attend à un match compliqué : "On a peut-être un problème mental et les automatismes ne se font pas, il faut prendre à bras-le-corps ce championnat et le jeu", dit-il, "on n'anticipe pas assez".

Les joueurs "savent qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur ce match", continue Claude Robin, "il faut juste qu'ils soient persuadés qu'ils ont les moyens de faire mieux les choses". On espère donc que l'équipe se réveillera et fera mieux ce mardi face à Avranches.

La carrière de Claude Robin

En tant que joueur, Claude Robin est passé notamment par le RCFC Besançon, le Racing Club Franc Comtois, puis Lille et l'Olympique Lyonnais. "Ce qui m'a le plus marqué c'est Lille", se souvient le coach, "c'était un passage où je découvrais la Ligue 1 et c'est quand-même particulier mais partout où je suis passé, j'ai trouvé des expériences et des enrichissements humains qui m'ont fait progresser".

Claude Robin a marqué 10 buts dans sa carrière mais n'avait pas vraiment de célébration particulière. L'ancien défenseur-milieu de terrain qu'il était se rapprocherait plutôt, selon lui, du profil de "Didier Deschamps, en toute modestie", sourit-il. Il a notamment fait entraîneur-joueur à Vesoul, une expérience "qui lui a beaucoup servi, très formateur pour ma carrière d'entraîneur même si c'était difficile", explique-t-il. Passé ensuite par la réserve de Saint-Étienne, Troyes, le Red Star, Dunkerque puis l'USO.