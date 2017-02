Tribune PSG : regardez et commentez l'émission en direct sur Facebook Live

L'émission Tribune PSG est à retrouver tous les lundis en Facebook Live sur la page "France Bleu Paris - PSG" dès 17h. Nos spécialistes décortiquent la vie du club de la capitale et répondent aux questions des supporters parisiens !

Tribune PSG est de retour depuis le lundi 9 janvier 2017 ! Pour cette cinquième émission, Bruno Salomon est forfait. C'est son remplaçant Nicolas Olivier qui animera les débats, entre nos habitués Loïc Tanzi (Goal.com) et Stéphane Bitton (Foot123.fr) et notre invité du jour : le consultant maison Eric Rabesandratana. Sans oublier vous tous, supporters parisiens ! Réagissez pendant l'émission en laissant vos commentaires et vos questions sur le Facebook Live de la page France Bleu Paris PSG. Jocelyne Jean, rédactrice en chef de France Bleu à Paris, sera votre porte-voix. Et n'oubliez pas de liker et de partager !

Suivez Tribune PSG et réagissez sur Facebook Live

(rafraîchir la page si la vidéo ne s’affiche pas)

Le sondage, votez !

Le programme de Tribune PSG

Draxler est-il déjà indispensable ?

Kurzawa-Aurier : y a-t-il un problème avec les latéraux ?

Hatem Ben Arfa : le retour en grâce ?

Invité : Eric Rabesandratana (consultant de France Bleu à Paris)

