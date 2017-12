Tribune PSG avec ParisFans et Histoire du PSG → suivez en direct l'émission en facebooklive

L'émission Tribune PSG est à retrouver tous les lundis dès 17h30 en direct sur Facebook sur la page "France Bleu Paris - PSG". Autour de Bruno Salomon, nos débatteurs passeront en revue l'actualité du club de la capitale et donneront la parole aux supporters parisiens !

Les supporters ont la parole dans Tribune PSG et ils sont même aujourd'hui en studio pour passer une heure avec l' équipe !!! Ce lundi à 17h30 dans Tribune PSG, Grichka d'histoire du PSG et Nicolas de ParisFans vont débattre avec Stéphane Bitton (Foot123.fr), Germain Arrigoni (francebleu.fr), Emilie Ros notre "dame de clique" et le journaliste Sébastien Nieto de la rédaction du Parisien, partenaire de l'émission.