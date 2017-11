Tribune PSG - Invités Julien Cazarre et Jack Domon, suivez l'émission en direct vidéo avec notre facebooklive

L'émission Tribune PSG est à retrouver tous les lundis dès 17h30 en direct sur Facebook sur la page "France Bleu Paris - PSG". Autour de Bruno Salomon, nos débatteurs passeront en revue l'actualité du club de la capitale et donneront la parole aux supporters parisiens !

Auteurs de "I want to foot you" aux éditions hugo sport, Julien Cazarre et Jack Domon sont attendus ce lundi à 17h30 dans Tribune PSG. L'équipe sera composée cet après-midi de Stéphane Bitton (Foot123.fr), Germain Arrigoni (francebleu.fr), Emilie Ros notre "dame de clique" et de la rédaction du Parisien. Au menu aussi : le débrief de la semaine "manita" du PSG (5-0 contre Anderlecht et Angers).

