Tribune PSG : suivez l'émission dans son intégralité en Facebook Live

L'émission Tribune PSG est à retrouver tous les lundis dès 17h30 en direct sur Facebook sur la page "France Bleu Paris - PSG". Chaque semaine, Bruno Salomon - le Monsieur PSG de France Bleu - décortique la vie du club de la capitale avec ses débatteurs et donne la parole aux supporters parisiens !

Ce lundi 18 septembre, Tribune PSG reçoit Stéphane Pereira du PSG Club Los Angeles ! Autour de Bruno Salomon, Stéphane Bitton (Foot123.fr), Germain Arrigoni (Francebleu.fr), Emilie Ros notre "dame de clique", Isabela Pagliari journaliste brésilienne à Esporte Interativo, et Adrien Chantegrelet (Parisien.fr) reviendront sur le match PSG - OL (2-0), sur les tensions entre Cavani et Neymar et sur la mauvaise passe de Kurzawa !

