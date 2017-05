Tribune PSG : suivez l'émission et réagissez en direct sur Facebook

L'émission Tribune PSG est à retrouver dès 17h tous les lundis en Facebook Live sur la page "France Bleu Paris - PSG". Chaque semaine, Bruno Salomon - le Monsieur PSG de France Bleu - décortique la vie du club de la capitale avec ses débatteurs et donne la parole aux supporters parisiens !

Tribune PSG est de retour depuis le lundi 9 janvier 2017 ! Bruno Salomon, le Monsieur PSG de France Bleu Paris, décortique la vie du Paris Saint-Germain avec ses débatteurs Loïc Tanzi (Goal.com) et Stéphane Bitton (Foot123.fr) et surtout vous, supporters parisiens, qui avez la parole ! Germain Arrigoni, de francebleu.fr, est votre porte-voix pour passer les commentaires que vous ferez sur le Facebook Live de la page Facebook France Bleu Paris PSG. Ce lundi, c'est Nicolas Olivier qui animera les débats.

Suivez Tribune PSG et réagissez sur Facebook Live

(rafraîchir la page si la vidéo ne s’affiche pas)

Denis Troch, l'ancien entraîneur devenu coach mental

Ancien gardien de but, il s'est surtout fait connaître comme entraîneur. Adjoint d'Artur Jorge entre 1991 et 1994, il remporte avec le Paris Saint-Germain une Coupe de France et un titre de champion. Denis Troch est notre invité, pour évoquer son nouveau métier : "expert en optimisation de potentiels". Il a créé en 2010 HPC (Human Progress Center) qui aide notamment des équipes sportives dans leur préparation mentale. Nous lui demanderons si l'échec relatif du PSG cette saison est avant tout une faillite mentale.

Le programme de Tribune PSG

Le but de Verratti : pas joli joli ?

Paris terminera donc 2ème de Ligue 1

Une faillite mentale ?

Saint-Etienne - PSG : l'histoire de tonton Stéph'

Suivez-nous sur France Bleu

Facebook

Twitter

Téléchargez notre appli mobile