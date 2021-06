Trois anciens joueurs du Toulouse Football Club participent à l'Euro 2020

Ce soir l'Équipe de France de Football entre en lice face à l'Allemagne dans cette Euro 2020 repoussé d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. Dans les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, trois joueurs ont porté le maillot du TFC, Wissam Ben Yedder, Moussa Sissoko et Adrien Rabiot.