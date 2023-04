"Trois buts en douze minutes, c'est inacceptable" : les regrets strasbourgeois après la défaite à Monaco (4-3)

Ils menaient pourtant 2-1 à la pause. Les Strasbourgeois se sont inclinés 4-3 à Monaco , au terme d'un match fou, après un trou noir à l'heure de jeu qui a permis aux Monégasques de marquer trois buts en douze minutes. Un moment qui rappelle de mauvais souvenirs au gardien, Matz Sels : "Ajaccio, où l'on a pris beaucoup de buts sur quinze minutes. C'est dommage, parce que la première mi-temps n'était pas trop mal. Tous les buts étaient évitables. On prend un but, ça arrive dans le foot, mais trois buts en douze minutes, c'est inacceptable."

"C'est un match qui nous échappe par naïveté"

Malgré un troisième but d'Habib Diallo dans les arrêts de jeu, il n'y a pas eu de miracle, et l'entraîneur, Frédéric Antonetti, nourrit de sérieux regrets : "C'est un match qui nous échappe par naïveté. Par moments, on n'a pas la notion du danger et on se met en difficultés tous seuls, sur des actions anodines. Le sort a choisi Monaco ce soir. Il y avait mieux à faire."

Le Racing, 16e, à égalité de points avec le premier relégable, Auxerre, enchaînera dès vendredi avec un autre déplacement très compliqué à Lens, le dauphin du PSG.

Les résultats de la 29e journée de championnat

Le classement de la Ligue 1

