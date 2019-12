La ligue de football professionnel a sélectionné les 10 plus beaux buts de la première partie du championnat de ligue 1. Parmi eux trois sont signés de joueurs du MHSC : Souquet, Savanier et Delort

Trois buts montpelliérains parmi les 10 plus beaux buts de ligue 1

Montpellier - France

Trois des 10 plus beaux buts de ligue 1 cette saison sont signés Montpellier, c'est la ligue de football qui le dit !

Elle a en effet mis en ligne sur son site internet ce qu'elle considère comme les 10 plus belles actions qui se sont concrétisées au fond des filets depuis le mois d’août. Et parmi ces 10 buts :

- La reprise de demi volée d'Arnaud Souquet après un dégagement de la défense lyonnaise sur Corner lors du math du MHSC contre Lyon au stade de la Mosson à Montpellier.

- Le but d'Andy Delort après un mouvement avec Téji Savanier, une frappe de l'extérieur de la surface de réparation à 25 mètres face à la tribune de la Butte Paillade lors du match contre Amiens.

- Le deuxième but de Téji Savanier avec Montpellier sur une passe horizontale à 25 mètres, un contrôle du pied droit, une frappe du pied gauche, passe flottante qui trompe le gardien lors du match à Dijon.

Parmi les autres buteurs sélectionnés par la ligue, Neymar et Angel Di Maria pour le PSG ou l'ancien Montpélliérain Paul Lasnes qui joue actuellement à Brest, mais aussi Luiz Araujo ( LOSC), Ui-Jo Hwang ( Girondins de Bordeaux), Angel Di Maria ( PSG), Memphis Depay ( OL), Cristian Battocchio ( Stade Brestois 29)