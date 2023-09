Trois clubs de supporters portent plainte pour discrimination contre le président du Nîmes-Olympique

Cela faisait un moment que la rumeur courait enville, ils l'ont fait. Les gladiators, Nemausus 2013 et le Club central des supporters de Nîmes-Olympique ont chargé maître Lionel Marzial de deposer plainte pour discrimination contre Rani Assaf, le président plus que contesté du club de foot nîmois. Plainte déposée sur le bureau de la procureure de Nîmes hier (jeudi). Des supporters qui se sont vus interdire d'entrer dans le stade avec leurs banderolles. Une discrimination passible de 3 ans d'emprisonnement et 45.000€ d'amende.

ⓘ Publicité

loading