Trois joueurs de l'AS Saint-Étienne dans l'équipe type de Ligue 2 cette saison

Krasso est élu dans le 11 type et Cafaro est vainqueur du meilleur but de Ligue 2 cette saison.

Trois sur onze. Trois joueurs de l'AS Saint-Étienne ont été sélectionnés dans l'équipe type de Ligue 2 cette saison. Ils ont reçu leurs récompenses lors des trophées UNFP remis ce dimanche 28 mai. Niels Nkounkou, Jean-Philippe Krasso et Benjamin Bouchouari sont élus.

Un autre Vert a été salué : l'attaquant Mathieu Cafaro. Il repart avec le trophée du meilleur but pour sa réalisation lors du match face à Annecy, c'était le 4 février au Chaudron.

Une récompense qui a évidemment rendu très fiers l'attaquant Jean-Philippe Krasso : "Je regarde en arrière. Il y a deux ans j'étais en Nationale 2 donc arriver à être parmi les meilleurs joueurs de D2, quelque chose de grand. Et franchement, je suis très reconnaissant. Ça représente beaucoup pour moi*. J'essaie d'être le maximum à chaque match et d'être dans mon rôle décisif que ce soit sur les buts ou les passes décisives ou même les replis".*

De son côté Niels Nkounkou a évoqué son avenir avec les Verts : **"Je suis content d'avoir ces statistiques et j'espère pouvoir en avoir davantage la saison prochaine. Il ne faut pas négliger le club de Saint-Etienne, j'ai passé des très bons moments avec eux et on verra en fin de saison comment mon chemin va finir avec eux. J'ai apprécié jouer dans ce stade, surtout avec la ferveur des supporters. Le bruit qu'ils font est incroyable et ils ont toujours été avec nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc merci à eux et merci à tous mes coéquipiers", a confié le joueur prêté par le club Everton.