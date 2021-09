"Trois jours cyclistes" : la Montagne du Roule était ouverte à tous avant l'arrivée des coureurs

De retour après une annulation en 2020 à cause de l'épidémie, les "3 jours cyclistes" ont démarré vendredi et s'achèvent ce dimanche. Pour cette 41eme édition, les cotes de la Montagne du Roule, où sont arrivés les coureurs de la compétition à l'issue de la troisième étape de la course, était ouverte à tous, entre 10h et 15h. En famille, entre amis ou en solo, 116 personnes, de 6 à 75 ans, sont venues se mesurer à ces pentes sinueuses dans le cadre de cette "fête du vélo".

Ils ont défié le chrono entre amis et en famille

Guillaume, 44 ans, fait la montée du Roule pour la première fois. Plutôt habitué de la course à pied, il est venu se mesurer à ses amis. Au départ de la course, il espère faire la montée en quatre minutes, "et surtout, faire plus vite que les copains, parce que sinon c'est moi qui paye l'apéro", sourit Guillaume. Dans un des virage, il est encouragé par sa femme, ravie de le photographier "en plein effort". "Tout le monde était là pour m'encourager : mes deux filles dans le troisième virage, la mamie dans le premier et le papi au départ", dit-il, essouflé.

"Il est allé très vite, on ne l'a vu que quelques secondes", réagit l'une de ses filles, Gaby, 7 ans, qui espère bien participer à la course la prochaine fois. Guillaume lui, a finalement réalisé l'ascension en 3 minutes et 35 secondes. On est encore loin du meilleur temps réalisé par Hugo Levillain, 2 minutes 47 secondes, mais c'est mieux que l'objectif qu'il s'était fixé.

Le plus jeune coureur a 6 ans

A la redescente, tous les participants on reçu un diplôme comprenant le temps qu'ils ont réalisé pour parcourir le kilomètre d'ascension. Une récompense spéciale a été remise aux participants les plus âgés et les plus jeunes. C'est Antoine, 6 ans, qui a reçu le trophée du plus jeune coureur. "On fait du vélo quotidiennement, on s'entraine à monter plusieurs cotes dans le coin, comme la montagne du roule ou le boulevard de l'atlantique", explique son père Ludovic qui souligne que, chez son fils, le vélo est "inné" : "il a fait du vélo directement sans roulette, à seulement trois ans".

Le président du comité départemental olympique, Alain Thiébaut, a remis le trophée du plus jeune coureur à Antoine, 6 ans. © Radio France - Léa Guedj

Antoine a pédalé pendant 8 minutes et 14 secondes pour atteindre le sommet. Modeste, le petit champion reconnait tout de même que "dans les premiers virages, c'était un peu trop dur".

La participation de 2€ par montée demandée aux participants a été versée à l’association Rêves Manche pour l’aider à réaliser ses projets de vélo-handicap.