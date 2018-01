Auxerre, France

Après son match nul (1-1) face au Havre, vendredi dernier, l'AJA enchaîne avec un nouvelle sortie à domicile. Les icaunais (17èmes) reçoivent Niort (11ème), qui n'a plus gagné depuis quatre matches. Des chamois loin d'être flamboyants, mais solides et toujours compliqués à défier. C'est donc face à une formation typique de Ligue 2 que les hommes de Pablo Correa vont tenter de trouver la clé pour décrocher leur première victoire depuis près de trois mois en championnat, la dernière remontant au 20 octobre (2-1 face à Quevilly-Rouen).

Pablo Correa: "Si on joue avec la pression, on risque d'avoir de la crispation, de la nervosité"

Mais ne dîtes pas à l'entraineur auxerrois qu'il y a urgence. _"_Plus que l'urgence du résultat, c'est de monter qu'entre eux-même (les joueurs) ils sont capables d'aller faire des choses intéressantes comme vendredi dernier (face au Havre). Et les résultats viendront. Si on joue avec cette pression du résultat à tout prix, on risque d'avoir de la crispation, de la nervosité, de se précipiter dans les choix analyse le technicien franco-uruguayen de l'AJA. Je ne vois pas une équipe en manque de confiance. Il faut surtout se concentrer sur la performance. Car on est à la recherche d'une régularité dans la performance et si elle est bonne, le résultat viendra forcément avec."

Pour défier Niort, l'AJA peut compter sur un groupe quasiment au complet.

L'équipe probable côté auxerrois face au Havre:

Boucher – Arcus, Tacalfred, Ab. Ba, Polomat- Sakhi, Adéoti (cap), Obraniak - Barreto, Yattara, Philippoteaux.

Remplaçants : Westberg (g), Boto, Ab. Sissako, B. Touré, Fumu-Tamuzo, Sangaré, P. Sané.

Absents : V. Sané, Ndicka, (reprise), Firer, Youssouf, M. Diallo, Ayé (choix).

Cette rencontre entre l'AJ Auxerre et Niort est à vivre sur France Bleu Auxerre dès 20H45.