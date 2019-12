Troisième défaite consécutive pour le Nîmes Olympique

Nîmes, France

Une troisième défaite consécutive en Ligue 1 et un troisième match sans marquer. Nantes a gagné 1 à 0 aux Costières samedi 14 décembre grâce au but de l’international espoir français Imran Louza à la 28e minute. Cela fait au total quatre défaites et un nul sur les cinq dernières rencontres de L1 et surtout presque trois mois sans goûter à la victoire en championnat….Le dernier succès des Crocos remonte à la victoire 1 à 0 contre Toulouse le 21 septembre…. Il y a onze matchs !

Nîmes s’est comme d’habitude beaucoup donné sur le terrain, mais encore une fois cela n’est pas récompensé. De son côté, Nantes aurait pu mener 2/3 à 0 à la pause, mais Paul Bernardoni a encore une fois réalisé un grand match. Kevin Denkey a égalisé à la 66e minute mais l’arbitre a refusé le but pour une petite poussette sur Nicolas Pallois. Le but aurait pu être accordé…

12 points en 17 matchs

Au classement, le Nîmes Olympique reste 19e car Toulouse fait aussi une première partie de saison catastrophique… Les Crocos ont récolté 12 points en 17 matchs, avec 5 points de retard sur Amiens le 17e

En Coupe de la Ligue, Nîmes jouera les huitièmes de finale contre Saint-Etienne mercredi 18 décembre à domicile (coup d’envoi à 21h05). Enfin, le dernier match de l’année civile sera un déplacement très périlleux au Stade Vélodrome contre Marseille, samedi 21 décembre (coup d’envoi à 20h45).