Troisième défaite consécutive pour les footballeurs manceaux

Le Mans, France

C'était le choc du championnat de National : Le Mans FC face à Rodez. Le troisième contre le deuxième. Et c'est Le Mans qui s'est incliné, après deux défaites contre Villefranche et Tours.

Les footballeurs manceaux ont concédé le but quelques secondes avant la mi-temps.

Le Mans toujours sur le podium

Malgré une deuxième mi-temps réussie, les coéquipiers de Vincent Créhin ne sont pas parvenus à revenir au score.

Le Mans FC reste troisième du championnat mais voit s'éloigner Chambly et Rodez en haut de tableau. De son côté, Laval n'est plus qu'à trois points des Sangs et Or.