Troisième victoire en trois matches amicaux pour le TFC qui bat le Pau FC, 2-0

Troisième victoire en trois matches amicaux pour le TFC. Les Violets ont battu le Pau FC, 2-0, mardi grâce à des buts signés Rafael Ratão et un but contre son camp du Palois Ruiz. Prochain rendez-vous samedi face aux Espagnols de la Real Sociedad.

Troisième victoire en trois matches amicaux pour le TFC. Après Nîmes (Ligue 2) et Troyes (Ligue 1), les Violets ont battu le Pau FC 2-0, mardi en fin de journée au stade Maurice Trélut de Tarbes, grâce à un nouveau but du Brésilien Rafael Ratão et un but contre son camp du Palois Jean Ruiz. Prochain rendez-vous samedi face aux Espagnols de la Real Sociedad (D1).

En attendant, Ratão est l'homme en forme du TFC avec trois buts inscrits en trois matches de préparation.

Van Den Boomen a rejoué, Healey blessé en tribune

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix