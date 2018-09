21000 Dijon, France

L'OL n'a laissé aucune chance au Dijon Football Côte-d'Or ce mercredi soir au Parc des Sports Gaston-Gérard. Les Gones l'emportent 3 buts à 0. Trois buts marqués au cours d'une première mi-temps à sens unique. Les Dijonnais se sont montrés beaucoup trop timorés pour espérer mieux dans ce premier acte. Les Lyonnais, vainqueurs de Manchester City (2-1) en Ligue des Champions et de l'OM en championnat (4-2) ont facilement déroulés durant les 45 premières minutes face à des joueurs du DFCO contenus dans un rôle de faire-valoir.

Moussa Dembélé voit double

Avec un important turn-over et cinq changements côté OL (avec notamment l'absence sur blessure de Nabil Fekir), le coach Bruno Génésio a du puiser dans ses nouvelles recrues. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ces dernières n'ont pas déçu. C'est ainsi que Moussa Dembélé, pour sa deuxième apparition comme titulaire, marque ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs (aux 17e et 19e minutes). Tandis que Martin Terrier reprenait victorieusement de la tête un centre de Rafael côté droit (35e).

Les Lyonnais ont tués le match en première mi-temps avant de procéder par contre en deuxième mi-temps alors que Dijon se montrait plus dangereux © Maxppp - Stéphane Guiochon

En deuxième mi-temps le DFCO va mieux, la belle entrée de Jules Keita, conjuguée à celle de Sliti en première période, lui fait du bien. Les deux hommes, très remuants devant les cages adverses, se procurent plusieurs occasions franches. Mais Dijon ne parvient pas à marquer ce petit but qui aurait pu lui redonner espoir.

Lucas Tousart expulsé

L'OL qui fait le plein confiance quitte la Bourgogne avec les trois point de la gagne et confirme son redressement passant de la sixième à la deuxième place du classement. Seule ombre au tableau pour les Gones, l'expulsion de Lucas Tousart suite à deux cartons jaunes (le deuxième à la 66e minute pour une faute sur Sliti).

Dijon surclassé

Dijon, de son côté, après un départ en boulet de canon et trois victoires en trois matchs, traverse une zone de turbulence. Avant un déplacement à Strasbourg samedi prochain à 20h, le DFCO reste sur quatre matchs sans victoire. Les Bourguignons glissent de la 7e à la 9e place de la Ligue 1. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils devront se passer du milieu récupérateur, Enzo Loiodice. Lui aussi a reçu deux cartons jaunes et a du quitter prématurément ses partenaires juste avant la fin de la rencontre.

Ils ont dit

Bruno Génésio, l'entraîneur Lyonnais, au sujet des Dijonnais: "Ils ont eus une première mi-temps difficile, on les a pressé, on leur a posé beaucoup de problèmes. J'ai trouvé qu'ils ont très bien réagi en deuxième période avec notamment l'entrée en jeu de Jules Keita qui nous a posé beaucoup de soucis. On a su être solides, heureusement d'ailleurs, parce que s'ils avaient réussis à revenir à 3-1 on ne sait pas ce que le match serait devenu".

Bruno Génésio, l'entraîneur Lyonnais © Radio France - Thomas Nougaillon

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du DFCO, au sujet de Lyon: "Pas besoin d'être un grand entraîneur pour voir la différence entre les deux formations. On manque d'impact. On a un bloc équipe qui recule. On ne touche pas l'adversaire. On ne peut pas faire de la compétition comme ça. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Sauf que là c'est Lyon en face. Et quand tu joues comme ça tu es puni directement. Il faut secouer le cocotier pour qu'on avance. J'ai une équipe à réaction."