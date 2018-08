Shenzhen, Chine

Quatre années se sont écoulées depuis la dernière venue du PSG en Chine (Pékin 2014) et on doit se rendre à l'évidence : la marque s'implante peu à peu.

André est étudiant à la fac de Shenzhen, maillot sur le dos de Presnel Kimpembe, il voit bien que Paris rentre en douceur dans le cœur des fans de foot en Chine. "C'est sûr que Paris n'a pas encore le niveau de notoriété du FC Barcelone ou du Real Madrid, mais les résultats et surtout les stars qui signent comme Neymar ou Mbappé font parler du club ici et en bien", a-t-il constaté.

Même son de cloche du côté d'Alexandre, un chef d'entreprise installé depuis 7 ans à Shenzhen, mais pour lui le foot français et le PSG ont encore du travail pour gagner le cœur des chinois. "Pour voir un match en direct en France, il faut se lever à 2 ou 3 heures du matin, il faut être super motivé. Mais soyons clair si le PSG veut vraiment réussir à percer le marché chinois, il va falloir des résultats en Ligue des Champions."

Portrait de Neymar, cette fan attend les joueurs du #PSG devant l'hôtel du club à #shenzhen#tdc2018pic.twitter.com/YSizjXuPlV — France Bleu Paris (@francebleuParis) August 2, 2018

Séance de dédicaces et cours de cuisine

Pendant ces quelques jours à Shenzhen, Paris en a profité pour implanter un peu plus "la marque PSG" comme le souligne Maxwell, le directeur sportif adjoint du club de la capitale. Le club a donc organisé, ce jeudi, quelques événements sur place pour ses fans et aussi ses fans club (comme celui de Canton qui compte plus de 500 adhérents). Dans l'hôtel où ils résident, les Parisiens ont donc reçu des supporters.

Au menu, un cours de cuisine avec trois joueurs (Marquinhos, Draxler et Trapp) afin de confectionner des mooncakes et pour les autres supporters présents, une séance de dédicaces (là aussi avec trois joueurs : Silva, Nkunku et Di Maria) devant de nombreux médias locaux. Cerise sur le "mooncake", les fans ont pu assister à la sortie des joueurs qui prenaient la direction de l'entraînement.

Gianluigi Buffon a fait le travail en signant quelques autographes devant certains jeunes en larmes avant une scène d'hystérie collective au moment du passage de Neymar. Une star brésilienne, mutique, qui est l'atout numéro un du PSG pour le marché chinois.