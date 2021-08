Trophée des champions : le PSG s'incline face à Lille (1-0)

Le PSG, tenant du titre, cède le Trophée des Champions aux Lillois. Les Parisiens se sont inclinés ce dimanche 1er août 1 à 0 face au Champion de France 2021 sur la pelouse de Tel-Aviv (Israël), après un but de Xeka. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le PSG, tenant de la Coupe de France et qui restait sur huit victoires d'affilée dans ce Trophée des champions, a joué sans ses stars Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Di Maria et Neymar, ainsi que sans son milieu Idrissa Gueye, positif au Covid-19. C'était une première avec le maillot parisien pour le milieu de terrain Georgino Wijnaldum.

Après le Trophée des champions, le PSG démarre sa campagne de Ligue 1 sur le terrain du promu Troyes, le samedi 7 août.

Paris a remporté 10 fois le trophée des Champions en 14 participations.