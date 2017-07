AUDIO et VIDEO Trophée des Champions - Le PSG dit déjà merci à Dani ! Victoire 2 buts à 1 face à Monaco

Grâce à un super Dani Alves et une bonne deuxième mi-temps, le PSG a remporté ce samedi le Trophée des Champions. Dans un stade de Tanger (Maroc) plein, les parisiens sont venus à bout de Monaco 2 buts à 1. C'est le 5ème trophée des champions consécutif pour le PSG qui lance correctement sa saison.

Un coup franc magnifique (51' 1-1) et une passe décisive somptueuse pour Adrien Rabiot (63' 2-1), Dani Alves ne pouvait pas rêver meilleur début avec le PSG. La recrue star - pour l'instant - du PSG a dynamisé son équipe qui a plus inquiété que rassuré en 1ère mi-temps où Monaco a ouvert la marque par Sidibé à la 30' (0-1). Grâce à ce succès le PSG remporte son cinquième trophée des champions consécutif et va pouvoir désormais penser au championnat qui débute samedi prochain à 17h face au promu Amiens au Parc des Princes.

AUDIO ET VIDEO - Les résumés du match