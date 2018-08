Shenzhen, Chine

Vingt jours après la deuxième étoile de l’équipe de France et la folie qui a suivi le titre de champion du monde, le football hexagonal reprend du service. Ce samedi, en Chine à Shenzhen, le Trophée des Champions va voir le PSG, vainqueur du championnat et de la Coupe de France la saison dernière, affronter Monaco, son dauphin en L1. Une rencontre où le PSG se présente avec une équipe qui est loin d’être prête.

Une recrue, trois défaites en amical et des retours tardifs

On ne peut pas dire que le PSG a vécu un été agité. Mis à part l’arrivée de Thomas Tuchel et la signature du gardien de but Gianluigi Buffon, il ne s’est pas passé grand-chose pour le club de la capitale. La préparation s’est faite avec un effectif tronqué de ses mondialistes et les matchs de préparation n’ont pas donné une énorme tendance au vu des très nombreux jeunes alignés (2 victoires pour 3 défaites).

Les joueurs titulaires sont revenus au compte-gouttes après trois semaines de vacances post Coupe du monde. Le manque de préparation de Paris est donc logique, en vue de ce Trophée des Champions face à Monaco (qui est quasiment dans le même état), comme le confie Thiago Silva le capitaine parisien. "Ce sera difficile car on n'est pas à 100% physiquement et tous les joueurs n'ont pas fait la préparation. Mais mentalement, on est fort. Monaco est une équipe qui nous a toujours posé des problèmes. Mais c'est important de rentrer à Paris avec un trophée."

Quid de Neymar ?

Neymar est arrivé jeudi à Shenzhen. Trois semaines après sa coupe du monde compliquée avec le Brésil, la star du PSG a retrouvé ses coéquipiers au plus vite. Une présence importante pour la Ligue professionnelle de football, le PSG mais aussi le joueur qui est très connu en Chine. Reste une question : va-t-il jouer le match ou au moins rentrer en jeu alors qu’il ne s’est entraîné que deux fois depuis sa reprise ?

En conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué jeudi le cas de sa star brésilienne mais aussi de ses deux coéquipiers, Marquinhos et Thiago Silva, arrivés comme lui cette semaine. "Je ne prendrai aucun risque avec eux, c'est mon devoir d'en prendre soin", a expliqué l'entraîneur. "Je dois être très prudent avec eux. J'ai une idée de ce que je veux faire face à Monaco mais je ne vais pas vous le dire."

Equipe probable : Buffon, Silva, Diarra, Nsoki, Kurzawa, Dagba , Verratti, Rabiot, Lo Celso, Nkunku et Di Maria

PSG – Monaco, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec les commentaires d’Eric Rabesandratana et Bruno Salomon. Coup d’envoi 14h.