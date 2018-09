Trophées FIFA 2018 : Deschamps, Zidane, Lloris et Pavard en lice

Par Pierre Emparan, France Bleu

Les trophées FIFA sont remis ce lundi à Londres. La France est favorite pour le titre de meilleur entraîneur avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Hugo Lloris est nominé pour le titre de meilleur gardien, Benjamin Pavard pour celui du plus beau but et Reynald Pedros pour l'entraîneur féminin.