Trophée UNFP : le Montpelliérain Elye Wahi remporte le prix du plus beau but de la saison en Ligue 1

Le prix du plus beau but de la saison en Ligue 1 est donc montpélliérain. Elye Wahi a en effet remporté le prix Just Fontaine, ce dimanche, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, à paris. C'est le public qui a voté. Et parmi ses 17 réalisations, celle contre Lyon, le 22 octobre dernier, a fait mouche : une bicyclette devant le gardien Anthony Lopes, sur un ballon en cloche transmis par Jordan Ferri . Geste spectaculaire, renversant, et terriblement difficile à exécuter si brillamment.

L'attaquant âgé de seulement vingt ans était aussi nominé dans la catégorie Meilleur Espoirs du championnat. Seulement, malgré sa prodigieuse ascension, ses 30 buts marqués depuis ses débuts au MHSC, et son récent quadruplé à Lyn, Elye Wahi a vu le prix revenir au défenseur parisien Nuno Mendes (20 ans). Pour le coup, ce sont les joueurs et les entraîneurs du championnat qui ont été appelés à voter.