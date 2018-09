Luka Modric est sacré joueur de l'année 2018 lors des trophées Fifa à Londres. Le Croate vice-champion du monde et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid met fin aux règnes de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sacrés depuis dix ans.

Le milieu de terrain du Real Madrid et de la Croatie Luka Modric et le président de la FIFA Gianni Infantino à la Cérémonie de remise des prix de football.

Le sacre du Croate Luka Modric aux trophées Fifa à Londres. Elu joueur de l'année, il met fin à dix ans de règne sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Portugais et l'Argentin collectionnaient les récompenses individuelles, Ballon d'or et trophées Fifa, depuis dix ans.

Luka Modric en route vers le ballon d'or

Après avoir porté la Croatie en finale de la Coupe du monde, et au terme d'une saison marquée par une troisième victoire d'affilée en Ligue des champions, le meneur de jeu du Real Madrid détrône Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme joueur Fifa de l'année.

Luka Modric fait désormais figure de favori pour le Ballon d'or France Football dont la cérémonie est prévue le trois décembre prochain. Le Croate est en concurrence avec les champions du monde français, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane.

Didier Deschamps meilleur entraîneur et trois bleus dans l'équipe type

Si aucun joueur champion du monde n'a reçu de trophée individuel, pas même celui de meilleur gardien attribué au Belge Thibaut Courtois, préféré à Hugo Lloris, trois Français figurent dans l'équipe type de l'année : Raphaël Varane (FRA/Real Madrid), N'Golo Kanté (FRA/Chelsea), Kylian Mbappé (FRA/Paris SG).

Reynald Pedros a lui reçu le trophée de meilleur entraîneur d'une équipe féminine pour sa saison à la tête de l'OL. Le club de Jean-Michel Aulas vainqueur de la Ligue des champions féminine pour la troisième année consécutive.

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus champions du monde, est lui sacré entraîneur de l'année devant un certain Zinédine Zidane.

Mohamed Salah préféré à Benjamin Pavard pour le but de l'année

L’égyptien Mohamed Salah (Liverpool) est reparti avec le Prix Puskas du plus beau but de l'année pour son slalom dans le derby contre Everton en décembre 2017. Il a été préféré au défenseur des Bleus Benjamin Pavard dont la reprise de volée avait pourtant permis à l'équipe de France, alors menée 2-1, de reprendre le fil de son Mondial, en huitième de finale contre l'Argentine de Messi (4-3).

Le palmarès complet :

. Meilleur joueur : Luka Modric (CRO/Real Madrid)

. Meilleur gardien de but : Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, anciennement Chelsea)

. L'équipe de l'année : David De Gea (ESP/Manchester United) - Dani Alves (BRE/Paris SG), Raphaël Varane (FRA/Real Madrid), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Marcelo (BRE/Real Madrid) - Luka Modric (CRO/Real Madrid), N'Golo Kanté (FRA/Chelsea), Eden Hazard (BEL/Chelsea) - Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), Kylian Mbappé (FRA/Paris SG), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

. Meilleure joueuse : Marta (BRA/Orlando Pride)

. Entraîneur d'équipe masculine : Didier Deschamps (FRA/France)

. Entraîneur d'équipe féminine : Reynald Pedros (FRA/Lyon)

. Trophée Puskas du plus beau but : Mohamed Salah (Liverpool)