Trophées UNFP : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1

Jamais deux sans trois ! Kylian Mbappé a remporté le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 de l'UNFP ce dimanche 15 mai 2022 à Paris. C'est la troisième fois que cette récompense lui est décernée et il était déjà le tenant du titre (2019, 2021 et 2022).

L'attaquant du Paris-Saint-Germain était nommé avec Martin Terrier, du Stade Rennais, Lucas Paqueta, le milieu de l'Olympique lyonnais, Dimitri Payet, joueur de l'Olympique de Marseille, et Wissam Ben Yedder, attaquant de l'AS Monaco avec qui Mbappé est en concurrence pour la place de meilleur buteur en Ligue 1 cette saison.

La saison de Ligue 1 n'est pas encore terminée mais déjà la feuille de statistiques de Kylian Mbappé est stratosphérique ! Après 37 matchs, la star du PSG a inscrit 25 buts et délivré 17 passes décisives.

"Si mon choix est fait ? Quasiment"

Lors de la remise du trophée, Kylian Mbappé a pris la parole. Il n'a pas échappé aussi à une question sur son avenir et si son choix était fait ? "oui, oui quasiment", a-t-il répondu. Le suspense pour savoir s'il reste ou s'il part, vraisemblablement au Real Madrid, "c'est quasiment terminé". Un peu plus tard, il a confié que sa décision pour son avenir se fera "avant l'équipe de France, bien avant". On rappelle que Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain.

Dans les autres catégories de ces trophées UNFP, le PSG a trusté quelques statuettes. Chez les féminines, le titre de meilleure joueuse de D1 féminine avec Marie-Antoinette Katoto, tout juste couronnée en coupe de France ce dimanche, et le titre de meilleure espoir avec Laurina Fazer. Gianluigi Donnaruma a reçu le titre de meilleur gardien de L1 alors qu'il n'a joué que 17 matchs de championnat.