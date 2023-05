Trophées UNFP : Laurina Fazer meilleure espoir pour la deuxième année d'affilée

Deux à la suite pour Laurina Fazer, qui décidément n'a pas le temps de trainer! A seulement 19 ans, l'ailière du Paris Saint-Germain a été récompensée par ses pairs, avec un deuxième trophée UNFP consécutif. "Je suis super contente, ça récompense la saison que j'ai pu faire, face à de très bonnes joueuses."

Diani et De Almeida dans le XI-type

En fin de contrat en juin prochain, Laurina Fazer "préfère prendre son temps", ajoutant: "Je ne suis pas pressée, on verra bien ce qu'il va se passer." Tout comme Kadi Diani, présente dans l'équipe-type, et qui "laisse à [ses] conseillers travailler sur le sujet". Et quand on lui demande ce qu'elle souhaite, sa réponse fuse: "telle est la question".

A noter également la présence d'Elisa de Almeida dans le XI-type de l'équipe. "Je le prends comme un titre collectif, c'est grâce à mes coéquipières, au staff et au coach", glisse-t-elle au micro de France Bleu Paris. "Ils m'ont beaucoup aidés, m'ont permis de progresser. C'est grâce au travail accompli, je n'ai jamais lâché l'affaire."