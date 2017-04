Trophées UNFP - Ligue 2 : Fabien Farnolle nommé parmi les meilleurs gardiens

Auteur d'une superbe saison avec le HAC, Fabien Farnolle vient logiquement d'être nommé parmi les quatre meilleurs gardiens de Ligue 2, cette saison. Verdict le 15 mai prochain, lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Titulaire à 30 reprises avec le HAC, cette saison, Fabien Farnolle est auteur d'une saison époustouflante... sans doute la meilleure de sa carrière ! Blessé au genou lors de la réception de Reims, le 31 mars dernier, le portier d'1m96 a, avant cela, été l'auteur de 13 clean-sheet (record). L'international béninois de 32 ans a souvent sauvé les siens et permis à son équipe de prendre des points. Nommé joueur de l'année en Ligue 2 sur l'année 2016 par le magazine France Football, il est aujourd'hui regardé de près par plusieurs clubs, et notamment par Montpellier (Ligue 1). Pas étonnant qu'il vienne d'être nommé parmi les quatre meilleurs gardiens de Ligue 2, cette saison, avec Régis Gurtner (Amiens SC), Joan Hartock (Stade Brest 29) et Nicolas Douchez (RC Lens). La 26ème cérémonie des Trophées UNFP aura lieu le 15 mai prochain.