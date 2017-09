Troyes - ASSE : les Verts doivent assumer leur statut de favori

L'ASSE se déplace ce dimanche à 15 heures au stade de l'Aube de Troyes pour la 8e journée de Ligue 1. Au-delà des trois points, les Verts doivent commencer à s'imposer avec la manière.

Les Verts sont en déplacement sur la pelouse de Troyes ce dimanche après-midi à 15 heures. L'ASSE 4e au classement avant le début de cette 8e journée de Ligue 1 se divent de l'emporter pour continuer de jouer les premiers rôles. L'adversaire Troyen est 13 e avant cette journée. Depuis le début de la saison, l'ESTAC a surtout réalisé deux gros coups : battre Nice, dans un très bon match sur la cote d'Azur 2 buts à 1 lors de la 2e journée de ligue 1, et puis un exploit la semaine dernière à Metz (victoire 1 à 0), sorte de hold up à 10 contre 11 chez les Lorrains. Naturellement, les Verts sont donc favoris.

Le coach de l'ASSE Oscar Garcia ne refuse pas le statut de favori, mais il s'en méfie : "Troyes est une équipe qui défend très bien et place de bons contres, il ne faut pas se dire que nous sommes favoris, il faut gagner le match sur le terrain. Ils n'ont pris que 5 ou 6 buts, ce n'est pas beaucoup, on doit prendre ce match très au sérieux. Dans ce championnat, ce n'est pas facile de gagner à l'extérieur."

Enfin une victoire à l'extérieur avec la manière ?

Les performances des Verts face à Dijon et Caen, victoires 1 but à 0, contre des équipes qui jouent également le maintien ont de quoi les rassurer en vue du déplacement à Troyes. Ronaël Pierre Gabriel, le défenseur latéral des Verts explique ces performances à l'extérieur par l'état d'esprit affiché : "Je pense que c'est l'état d'esprit d'aller chercher les victoires, on l'avait déjà l'année dernière mais là, on gagne les matchs donc cela ressort encore plus." Des victoires au mental, mais pas toujours flamboyantes au niveau du jeu.

Ce jeu, c'est celui de possession de balle et de maîtrise du match évoqué par Oscar Garcia. Pour l'instant, les Verts sont réalistes et tiennent leur rang mais ne sont pas totalement maîtres de leur sujet. Oscar Garcia reste fidèle à ses préceptes de jeu. "Certains matchs doivent se gagner avec la possession, on en a gagné certains avec du 50 - 50, on veut plus contrôler le match mais on a besoin de temps, pour que les joueurs comprennent ce que l'on doit améliorer et le chemin que l'on doit suivre" explique-t-il.

Troyes - ASSE, c'est un match à vivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 14 heures pour l'avant-match, coup d'envoi à 15 heures. Au niveau du groupe Oscar Garcia peut compter sur le retour de Romain Hamouma, des incertitudes subsistent autour des cas Maiga, Diony et Selnaes.

→ À LIRE AUSSI : ASSE - FIFA 18 : Les Verts réagissent à la sortie du nouvel opus