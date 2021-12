UEFA : les supporters d'Arnhem interdits de déplacement après le saccage du parcage visiteurs au Roazhon Park

Ce vendredi 10 décembre, l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a sanctionné le club du Vitesse Arnhem après les débordements de ses supporters lors de la rencontre au Roazhon Park face au Stade Rennais le 25 novembre dernier. Certains supporters hollandais avaient jeté des objets sur les forces de l'ordre présentes au bas de leur tribune, arraché des sièges et saccagé les toilettes de l'espace visiteurs de l'enceinte rennaise.

à lire aussi Après les dégradations de ses supporters au Roazhon Park, le Vitesse Arnhem va devoir passer à la caisse

L'UEFA sanctionne de 30 000€ le Vitesse et interdit le déplacement de ses supporters lors de son prochain match européen pour le jet d'objets et pour les troubles causés en tribune. Le club hollandais devra également payer 5 000€ pour les dommages causés, et impose au club hollandais d'entre en contact avec le Stade Rennais sous trente jours pour le règlement des dommages causés par ses supporters, qui inclue 20 sièges arrachés, deux lavabos brisés ainsi que des dégradations sur la buvette du parcage visiteurs.