Un accord d'ici la fin de semaine pour l'arrivée de Mourad Boudjellal au Sporting Toulon ?

Après des semaines de rebondissements, un accord entre Claude Joye, actionnaire principal du Sporting Club Toulon, et Mourad Boudjellal, ancien président du RCToulon et candidat au rachat, pourrait être trouvé d'ici la fin de semaine. C'est en tout cas l'ultimatum que leur a fixé Hubert Falco, maire de Toulon, en recevant les deux hommes ce lundi matin en mairie.

Si Claude Joye répète que "le club n'est pas à vendre", il précise que "nous avons une semaine pour trouver un accord dans l'intérêt du club. Je pense que Mourad est sur la même longueur d’ondes que moi. On va tout faire pour... Il n’a jamais été question de vendre ou d’acheter, mais de collaborer."

Mourad Boudjellal réclame les pleins pouvoirs

Mourad Boudjellal, visage fermé à l'issue de la réunion, maintient de son côté la pression et réclame les pleins pouvoirs pour diriger le Sporting : " "Aujourd'hui, j'accepte d'être dans une entreprise sans être actionnaire majoritaire, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie... Mais il va de soi que la gouvernance ne se discute pas : il doit y avoir un mode de gouvernance exclusive ! C'était le point d'achoppement jusqu'à présent. J'ai l'impression... et ce n'est qu'une impression donc il faut parfois s'en méfier... qu'on a un peu avancé ! Les juristes ont une semaine pour rédiger un accord. Pour moi, cette gouvernance en est l'élément essentiel. _Je veux pouvoir mener le Sporting comme je l'entends_. Si c'est le cas, les choses se feront. Si ce n'est pas le cas, elles ne se feront pas"

"J'ai envie qu'ils travaillent ensemble"

De son côté Hubert Falco, maire de Toulon, explique qu'il veut que "ces deux hommes de qualité travaillent ensemble pour avoir un Sporting digne de Toulon. Cette ville ne mérite pas de jouer en Nationale 2... et nous ne voulons plus d'un club qui monte et qui descend". L'élu précise que "les juristes et conseillers financiers des deux hommes doivent écrire un accord d'ici vendredi. C'est en bonne voie." Mais Hubert Falco maintient la pression sur Claude Joye en évoquant les subventions versées au Sporting Toulon : "Si ces deux hommes sont capables de travailler ensemble, la ville est prête à poursuivre ses efforts... Si ce n'est pas le cas, on reverrait tout cela ! "