Un ancien de l'AJA, Gérald Baticle, à la tête de l'Olympique Lyonnais

Auxerre, France

Sylvinho n'est plus l'entraîneur de Lyon. La décision est tombée lundi soir. L'Olympique Lyonnais, 14e de Ligue 1, a pris la décision d'écarter son coach, en place depuis quatre mois. L'entraînement sera dirigé par Gérald Baticle sous la direction de Juninho a expliqué le club dans un tweet. Gérald Baticle était l'adjoint de Sylvinho. Baticle a joué à l'AJA de 1991 à 1995.

Et si Baticle devenait le n°1 ?

Gérald Baticle est à OL depuis 2011. Il a en particulier été l'adjoint de Bruno Genesio et depuis les quatre derniers mois du Brésilien Sylvinho. Peut-il devenir le numéro 1? Le président, Jean-Michel Aulas, a souvent privilégié des solutions en interne, des personnalités du club. Cette fois la décision revient également au nouveau directeur sportif de l'OL, Juninho, "il a toute ma confiance" a souvent répété Jean-Michel Aulas. Pour le moment, c'est bien Gérald Baticle qui assure l'intérim sur le banc lyonnais.

Après des débuts dans les clubs amateurs de Quevauvillers et Amiens, Gérald Baticle débute sa carrière professionnelle sous le maillot de l'AJA en 1991. Deux ans plus tard, il participera à la très belle et mémorable épopée de l'AJ Auxerre en coupe de l'UEFA, le club icaunais sera éliminé en demi-finale aux tirs au but contre le club allemand de Dortmund. Baticle remporte la coupe de France en 1994 avec l'AJA. Après la fin de sa carrière de joueur, Baticle se lance dans une carrière d’entraîneur, passe ses diplômes et prend en charge les U19 de l'AJ Auxerre. Il passe aussi une saison aux cotés de Guy Roux pour apprendre le métier. L’entraîneur lyonnais, qui vient de fêter ses cinquante ans, reconnaît avoir beaucoup appris de l’entraîneur mythique de l'AJA et "s’inspirer de Guy Roux" qui fut son coach pendant 5 saisons à Auxerre.