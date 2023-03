Un ancien joueur de Biscarrosse donne 5 mois de salaire à une association

En 2020, Naoki Ligneul réalise sa première saison avec les jeunes du Paris-Saint-Germain. Pendant la crise du Covid-19, le joueur de 17 ans qui a joué à Biscarosse pendant sept saisons, souhaite donner son salaire "aux employés du club qui m'accompagnent tous les jours et qui sont au chômage partiel", dit-il. La direction du Paris-Saint-Germain lui indique que cette démarche est impossible mais qu'il peut donner son salaire en se retournant vers une association. Il choisit de donner à la Fondation PSG. Association qui aide les enfants défavorisés ou en situation de handicap.

ⓘ Publicité

"J'ai vu ce dont ils avaient besoin et ce que je pouvais donner"

Le joueur originaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie a été soutenu par ses proches : "mon père m'a aidé. Ma mère aussi, elle était à fond derrière moi !" Quand il découvre la Fondation PSG, le jeune gaucher n'hésite pas. "J'ai vu ce dont ils avaient besoin et ce que je pouvais donner. Je préférais donner mon argent à ces jeunes qui galèrent plutôt que de le laisser sur mon compte bancaire", explique le joueur du Paris-Saint-Germain. Selon nos informations, Naoki Ligneul touche entre 400 et 1100 euros par mois. Il a donc donné entre 2000 et 5500 euros à la Fondation PSG.

Il ne s'arrête pas là

Après son geste généreux, l'ancien Landais souhaite continuer ses bonnes actions. Dès le mois d'avril, il se rendra dans une école primaire à Paris. "J'aimerais leur faire comprendre que, plus tard, eux aussi pourraient donner comme je l'ai fait. Le don n'est pas réservé qu'aux adultes", raconte Naoki Ligneul. "Je n'ai pas envie d'être un exemple mais si je peux réussir à sensibiliser quelques jeunes grâce à mon action, c'est super", finit-il.

Aussi bien sur le terrain qu'en dehors, l'ailier du centre de formation du PSG a envie de bien faire. Son contrat de stagiaire se termine cette année. Il espère continuer sa jeune carrière dans le club de la capitale, son équipe de cœur depuis toujours.