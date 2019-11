Un ancien joueur du FC Barcelone dans l'équipe de foot de Montmorillon !

Montmorillon, France

Olivier Moussima a quitté son pays natal, le Cameroun, à 12 ans. Issu de l'académie de Samuel Eto'o, l'ado termine meilleur joueur d'un tournoi aux Canaries. Il tape dans l’œil des recruteurs du Barça. Quelques mois plus tard, il fait son entrée à la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Il y restera sept saisons.

Ami avec Thiago Alcantara et Rafinha

"Je me suis entraîné à côté des meilleurs joueurs de la planète, Messi, Piqué, Xavi... Ils nous donnaient des conseils et prenaient toujours un peu de temps pour nous". A 19 ans, il ne signe finalement pas pro, contrairement à certains de ses coéquipiers. Un transfert avorté à Brescia en Italie, un test qui se termine par une blessure à Sochaux... La suite de sa carrière n'est qu'un empilement de mésaventures, entre mauvais choix, mauvais conseils et un corps qui ne le laisse pas en paix.

L’espoir de devenir enfin un jour pro

Il rejoue mais en amateur, à Vierzon (CFA2), Soissons (DH), Argentan (R2)... Jusqu'à ce que son nom soit proposé à Yassine Tahoune, l'entraîneur de Montmorillon. "Quand on m'a parlé de son CV, je me suis vraiment demandé, c'est le FC Barcelone ou les PTT de Barcelone ?!" Le coach valide finalement sa venue. Et ne regrette pas. "Il n'est qu'à 60% de ses moyens, il va falloir l'aider à se reconstruire après un an sans avoir joué. Mais c'est un joueur avec un potentiel énorme. On espère le relancer et faire dans la foulée une belle saison".

"Mon objectif, c'est de retrouver mon football, pour le moment. Et pourquoi pas un jour devenir pro. C'est le but mais le chemin est encore long" tempère Olivier Moussima qui a suffisament payé de sa personne pour savoir que dans le foot, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre.