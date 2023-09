Un ancien joueur du TFC a entraîné l'Union Saint-Gilloise

Le TFC débute sa campagne européenne dans la banlieue de Bruxelles ce jeudi soir face à la Royale Union Saint-Gilloise. Les plus jeunes savent que Cédric Fauré a connu ces deux clubs. C'est aussi le cas d'André Riou. Il a évolué sous les couleurs de plusieurs clubs en France (Châteauroux, le Racing Club de Paris ou encore Toulouse) avant que sa carrière ne soit interrompue par la Seconde Guerre Mondiale. Devenu entraîneur, "L'homme au béret" a laissé une trace indélébile en Belgique.

Entraîneur professionnel à 25 ans

André Riou est devenu à l'époque le plus jeune entraîneur professionnel de France. Dans un article du journal du club de Saint-Gilles ("La Butte", voir ci-dessous), on en apprend d'avantage sur l'histoire de cet homme qui aura beaucoup vadrouillé. A Toulouse, il fera monter le club au sortir de la guerre. Originaire de Moulins, il était descendu dans la ville rose, alors en zone libre.

Il amène le Standard de Liège au sommet

André Riou, après sa carrière de joueur, a débuté sa seconde vie d'entraîneur au TFC lors de la saison 1944-1945. Après s'être assis sur les bancs de Béziers, d'Amiens ou encore du Red Star, il file en Belgique. De 1953 à 1958, il devient le premier entraîneur professionnel du Standard de Liège. Le club remporte sa première Coupe de Belgique en 1954 et son premier titre de champion en 1958 sous les ordres d'André Riou.

Après le succès à Liège, il va connaitre un moment plus délicat à l'Union Saint-Gilloise, son dernier club où il arrive en 1965. "Il a fait la une du premier numéro du journal officiel du club "La Butte"", se souvient le collectionneur et supporter de Saint-Gilles Yves Van Ackeleyen. "Il est arrivé à la plus mauvaise période de l'Union. Le club venait de descendre en Division 2 et a perdu la plupart de ses vedettes. La descente et la gestion catastrophique du club ont fait qu'André Riou a repris une équipe de jeunes. Il est resté deux saisons. Les résultats n'étaient pas exceptionnels. La première année, il termine sixième et la deuxième saison onzième en deuxième division. Cette mauvaise passe n'est pas liée à l'entraîneur mais à la gestion de l'époque. Ce sont de vieux dirigeants qui étaient des vedettes à l'époque des Jeux Olympiques de 1920. La Belgique avait été championne olympique et on retrouve dans les années 60 ces gens dans le conseil d'administration qui ont connu ces Jeux Olympiques."

Un article paru dans "La Butte", le journal du club à l'époque.

Une retraite dans la région toulousaine

A la fin de sa carrière d'entraîneur, André Riou s'était définitivement installé dans la ville rose pour y passer sa retraite. Le Stadium l'avait d'ailleurs accueilli à la mi-temps d'un match face à Gueugnon en 2003. Il est décédé deux ans plus tard, en 2005, à l'âge de 87 ans.