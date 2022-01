Un ancien journaliste de la Mayenne couvre la Coupe d'Afrique des Nations de football

Vous avez eu l'habitude de l'entendre plusieurs fois dans l'émission 100% Stade Lavallois sur France Bleu Mayenne la saison dernière. Paul Lopez, ancien journaliste sportif au Courrier de la Mayenne, suit actuellement la Coupe d'Afrique des Nations de foot au Cameroun. Une expérience incroyable en tant que photographe, qu'il partage avec un ami journaliste Arnaud Leyer. Le duo prend un pied énorme dans cette aventure africaine. "C'est un kiff énorme. Le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso était extraordinaire dans les tribunes. La cérémonie d'avant-match était vraiment réussie, très belle. Ici il y a énormément d'envie de la part de tout le monde. On est des jeunes journalistes. Je n'ai pas eu l'occasion de couvrir encore de grandes compétitions comme la Ligue des champions ou l'Euro, mais ici on côtoie des joueurs de niveau international, donc forcément c'est quelque chose" raconte Paul Lopez.

Les joies de la crise sanitaire

Il observe les matchs au bord des terrains, comme il en avait pris l'habitude au stade Francis Le Basser. Son camarade de jeu lui se positionne en tribune de presse. Paul Lopez et Arnaud Leyer vendent ensuite leur papiers et leurs photos à des médias francophones. Une immersion au Cameroun qui n'est pas sans son lot de petites galères, et de protocole sanitaire. "Il y a un petit manque d'organisation général et au fur et à mesure, les organisateurs de la CAN on rajouté des choses ... des tests PCR avec la liste d'une cinquantaine de centres pour se faire tester. On est allé dans cinq d'entre eux et aucun n'a pu nous faire un PCR. Sauf qu'au final, on n'a même pas eu besoin de test pour entrer dans le stade en question. Il n'y avait personne pour vérifier. Sinon un jour on nous a vérifié nos sacs une fois, mais dans un autre stade, on a du montrer patte blanche à sept reprise (sourire). Donc c'est pas mal de petites galères mais en fait, au fur et à mesure, on s'habitue. Le Cameroun est un pays plutôt accueillant avec des gens sympas" observe Paul Lopez.

Un tour du monde très sport !

Le duo de journalistes a créé un compte Instagram pour raconter en images la compétition de football (s'abonner à _arnopolo_). Paul Lopez croisera certainement la route de plusieurs joueurs mayennais ou passés par notre département. Pierre-Emerick Aubameyang évidemment, l'attaquant du Gabon, natif de Laval mais aussi Saïd Bakari ancien joueur de l'ES Bonchamp et international comorien. Il repartira sillonner la planète après le 6 février et la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils prévoient de couvrir le Tour du Rwanda en cyclisme et de visiter le Kenya. Puis ces copains de longues dates s'envoleront pour l'Amérique du Sud.