Un ancien Red Devil à l'AS Saint-Étienne

L'AS Saint-Étienne annonce ce vendredi la signature de Saidy Janko, défenseur de 21 ans et international suisse. Formé au FC Zurich le joueur s'est engagé jusqu'en 2021.

Ce vendredi est décidemment une journée agitée pour le mercato stéphanois. Après la visite médicale de Loïs Diony, l'ASSE vient d'officialiser l'arrivée de Saidy Janko. Le défenseur suisse, âgé de 21 ans, s’est officiellement engagé jusqu'en 2021 avec les Verts.

Saidy Janko portera le numéro 15. Ce jeune joueur est formé au FC Zürich. En 2013, il joue avec la réserve de Manchester United. Saidy Janko est alors sacré meilleur joueur cette année-là. Pas suffisant pour intégrer l'équipe première des Red Devils sur le long terme. Le Suisse est prêté en 2015 à Bolton avant de partir en Écosse au Celtic Glasgow. Saidy Janko a livré sa première réaction sur le site internet du club de l'ASSE.

«Je suis très heureux d’être ici. L’AS Saint-Etienne est l’un des plus grands clubs français avec une belle histoire et des supporters fantastiques. Hier, j'ai visité le stade Geoffroy-Guichard en compagnie d’Ilan. C’est un stade très impressionnant qui ressemble au Celtic Park ! La Ligue 1 est un championnat qui se développe et attire de plus en plus de joueurs étrangers. Je veux gagner du temps de jeu dans l’un des meilleurs championnats. Rejoindre un club d’une telle envergure est une superbe opportunité pour moi. Physiquement, je me sens très bien. J'ai repris l'entraînement avec le Celtic Glasgow, il y a deux semaines. Je préfère jouer au poste d’arrière droit mais je peux également évoluer un peu plus haut.»