Un arbitre manchois fait ses débuts en National 1 de football

"Il y a de l'impatience, mais pas de pression particulière". Ce vendredi, Tifenn Leprodhomme, 26 ans, va être au sifflet de sa première rencontre de National 1 comme arbitre principal. Le jeune homme originaire du sud-Manche va officier lors de la rencontre Paris 13 Atletico - Cholet comptant pour la 17e journée de championnat. Le 9 janvier, la commission fédérale de l'arbitrage a annoncé sa nomination en N1 par promotion accélérée. Un nouvel échelon pour le Manchois qui officiait déjà depuis le début de la saison en National 2 en tant qu’arbitre central et en 4ème arbitre en ligue 2.

ⓘ Publicité

Tifenn a débuté l'arbitrage à l'âge de 14 ans au sein du district de la Manche. "Je suis devenu arbitre un peu par la force des choses", admet le jeune homme originaire de la région d'Avranches. Il a commencé comme gardien de but, mais à l'adolescence, un problème de santé l'a contraint à arrêter : il s'est tourné vers l'arbitrage, "une opportunité pour continuer de vivre sa passion". "C'est une belle école de la vie, car avoir le sifflet dès 14 ans, ça vous aide à progresser en maturité. ça permet d'ouvrir des portes", précise le jeune homme de 26 ans.

Arbitrer, une "belle école de la vie"

Il garde un souvenir précis de sa première rencontre en tant qu'arbitre. "C'était un match de U15 à Sartilly. J'étais un peu nerveux avant la rencontre. ça marque de mettre le maillot, d'avoir le sifflet", se remémore celui qui a déjà officié dans quelque 500 matchs désormais. Il a suivi une formation spécifique au lycée Littré d'Avranches en sports études.

Au quotidien, Tifenn doit jongler entre sa passion et depuis trois ans, son métier de professeur d'histoire-géographie dans un lycée de région parisienne. "Il y a un équilibre à trouver. ça demande de l'organisation, de l'adaptation. J'ai des entraînements tous les jours, des séances vidéos, etc. Le secret, c'est la passion !", confie Tifenn. "Un arbitre doit être le leader de son équipe, mais doit savoir se mettre en retrait. Ce n'est pas l'acteur principal de la rencontre. Il doit laisser de la place au dialogue pour faire comprendre ses décisions", ajoute-t-il.

S'acclimater en N1

Un jeune homme qui garde la tête sur les épaules, et beaucoup d'humilité. "Arbitrer un jour en Ligue 1 ? Il faut rester prudent. C'est encore loin, c'est un autre monde. Pour le moment, je dois m'acclimater avec le National 1. Ensuite, on verra", confie Tifenn. Sa promotion va lui permettre aussi d'être 4e arbitre en Ligue 1.

Un jeune homme qui fait la fierté de son club, le FC Agon-Coutainville, où il est licencié depuis douze saisons. "Le voir arriver si vite et si jeune à ce niveau, c'est remarquable, souligne Thomas Deperiers, coordinateur du club. Mais dès ses débuts, on disait qu'il irait loin. Il a beaucoup de professionnalisme, des qualités physiques et athlétiques". Un parcours qui pourrait peut-être créer des vocations dans le département.