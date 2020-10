Un arbitre mosellan, victime d'une crise cardiaque, réanimé par deux joueurs et deux supporters

C'est la très belle histoire du weekend sur l'un des terrains de foot amateur de Moselle. Un arbitre de 57 ans, victime d'un arrêt cardiaque, en plein match, a pu être réanimé par deux supporters du club de Farébersviller et deux joueurs de Creutzwald. Le quinquagénaire, transporté à l'hôpital de Forbach, se porte un peu mieux, ce lundi.

Hier, dans le cadre du championnat de 2e division de District, la réserve de Farébersviller accueille celle de Creutzwald. La mi-temps approche, lorsque l'arbitre s'écroule dans le rond central. Le quinquagénaire, licencié au club de Verny est inanimé et il ne respire plus.

Deux supporters du club local, un infirmier et un ambulancier se précipitent sur la pelouse pour lui prodiguer les premiers soins. Ils lancent un massage cardiaque, tandis que deux joueurs de Creutzwald, dont un qui est kiné, récupèrent un défibrilateur, installé dans les vestiaires du stade.

Sur la pelouse synthétique du stade du château d'eau, la réanimation se poursuit et elle porte ses fruits. L'arbitre rouvre les yeux et les pompiers arrivés sur place le prennent en charge et le transportent ensuite à l'hôpital Marie Madelaine de Forbach. Il devra toutefois subir prochainement une intervention chirurgicale.