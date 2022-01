Un attaquant venu de Suisse en renfort au FC Metz

Une troisième recrue pour le FC Metz dans ce mercato hivernal. Après le défenseur Jean-Armel Kana-Biyik et le milieu de terrain Ibrahim Amadou, Louis Mafouta pose à son tour ses valises en Moselle. Cet attaquant de 27 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison par Neuchâtel Xamax (D2, Suisse) avec une option d'achat.

Venu du monde amateur

Son nom circulait depuis plusieurs jours, pourtant Louis Mafouta est un inconnu en Ligue 1. Il n'a d'ailleurs jamais évolué en professionnel en France. Né à Beaumont-Sur-Oise, il a débuté en Nationale 3 à Saint-Ouen-l'Aumône en 2013. Trois saisons plus tard, il tente l'aventure en Grèce à Panserraikos, mais revient dans le championnat amateur au bout d'un an. Des passages à Senlis (2017-2019), Chambly (2018-2019), puis à Grasse (2019-2020), jusqu'à taper dans l'œil des recruteurs des recruteurs suisses. A Neuchâtel Xamax, le droitier marque 26 buts et délivre 7 passes décisives en 55 apparitions.

Louis Mafouta compte également 16 sélections (5 buts) avec la Centrafrique. Au FC Metz, il portera le N°34.