Un bel OM régale face à Nantes (3-1)

Trois jours après sa nouvelle défaite en Ligue des Champions face à Porto (0-2), l'OM domine facilement, et avec envie, Nantes (3-1). Et se replace dans le haut de tableau de L1.

La joie des marseillais après le but de Pipa Bénédetto

15 tirs, 9 cadrés. Ces chiffres démontrent la domination marseillaise. Un autre, 98 secondes, démontre aussi la volonté olympienne de remettre les choses en place, rapidement, après les déroutes et les critiques en Ligue des Champions. L'OM est déjà devant après deux minutes, grâce à un lobe subtil de Thauvin.

L'OM s'offre probablement sa plus belle prestation de la saison. Et aurait pu inscrire 4, 5 ou 6 buts, sans un gardien nantais, Alban Lafont, excellents.

Premier but de Bénédetto cette saison

Cuisance et Bénédetto coup sur coup (8e), toujours Bénédetto (10e) ou encore Payet (22e) tombent sur un mur. Sans renoncer, l'OM se met quand même à l'abri par un Dimitri Payet (35e) de retour à un bon niveau. "C'est une belle performance de l'équipe et une victoire personnelle pour chaque joueur reconnait André Villas-Boas. Marquer un but de suite nous a aussi donné beaucoup de confiance."

A 2-0 à la pause? L'OM gère, et s'offre encore des temps forts. Bénédetto, sur un pénalty laissé par Payet, met les marseillais à l'abri (60e).

Seuls petits regrets de cette elle soirée, qui replace l'OM vers les hauteurs du classement: les nombreux cartons jaune reçus par les joueurs marseillais, dont Payet, suspendu pour la réception de Monaco, et la but nantais,sur corner (73e).