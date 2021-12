"Un bilan catastrophique", reconnaît le coach de l'US Orléans (National) : "l'objectif, c'est le maintien"

Xavier Collin ne s'est pas caché derrière son petit doigt au moment d'évoquer le bilan de la première partie de l'US Orléans en National (15ème, en position de relégable après la défaite contre Sète, alors qu'il reste un seul match de la phase aller, vendredi à Bourg-en-Bresse), dans l'émission Tribune 100% USO sur France Bleu Orléans : "on serait fous de penser qu'aujourd'hui, ce bilan est bon, bien entendu : sur le plan comptable, c'est un bilan qui est catastrophique, loin de nos espérances."

L'entraîneur orléanais, arrivé l'été dernier pour deux saisons, poursuit : "on y trouve quelques circonstances atténuantes, mais on ne peut pas se contenter aujourd'hui de ce bilan là. Même s'il reste un match [sur la phase aller], on est conscient qu'on doit faire beaucoup mieux. Et surtout, prendre rapidement conscience qu'aujourd'hui, il faut gagner des matches, rapidement".

Objectif maintien

Quant à l'objectif, affiché par le club, de retrouver la Ligue 2, un niveau quitté en 2020, Xavier Collin répond clairement : "quand on s'appelle l'USO et que derrière, on a l'ambition de remonter en Ligue 2, aujourd'hui, on n'est pas à la place où on voulait être. Maintenant, on est conscient aussi des lacunes qu'on peut avoir, des manques qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est davantage de se concentrer sur un maintien, et de construire aussi dans le temps et de préparer rapidement une équipe compétitive pour la suite."