"Un bon match sans point, c'est regrettable" : le Racing perd gros après sa défaite face à Lyon

C'est un vrai coup d'arrêt et un coup dur pour le Racing Club de Strasbourg en championnat. Après deux victoires consécutives face à Ajaccio et à Reims , les Bleus et Blancs ont perdu contre Lyon à la Meinau (2-1) vendredi 28 avril. Une défaite qui pourrait les replacer dans la zone rouge à l'issue de cette 33e journée de Ligue 1.

"Ce sont les joueurs qui se sont mis dans cette situation"

Le Racing avait pourtant très bien démarré en ouvrant le score par Morgan Sanson (15e). Mais les joueurs ont encore été victimes d'un trou d'air ravageur : Lyon a inscrit deux buts en quatre minutes par Lukeba (32e) et Caqueret (36e). "Ce n'est pas la première fois. On a eu à Monaco, à Marseille... Souvent contre les grosses équipes, donc ça paye cash. Peut-être que c'est un manque de communication", reconnaissait Lucas Perrin à la fin du match.

Le défenseur estime que son équipe a quand même produit un bon match et qu'elle aurait mérité mieux. Un discours repris par son coach Frédéric Antonetti : "On a fait jeu égal avec eux. On a même été meilleurs par moments. Mais on n'est pas récompensé. On a un temps faible durant lequel laisse trop d'initiatives et de confort à cette équipe de Lyon et à partir de là on est sanctionné. En deuxième mi-temps on a essayé de jouer face à une équipe retranchée, c'est toujours plus difficile. Un bon match sans point c'est toujours regrettable."

Le Racing est toujours 15e de Ligue 1 mais pourrait retomber dans la zone rouge en fonction des résultats d'Auxerre à Marseille puis du choc entre deux de ses concurrents au maintien Brest et Nantes mercredi. "On est dans une situation d'urgence, on aura besoin de point. Ce sont les joueurs qui se sont mis dans cette situation. On accuse souvent les entraineurs mais je pense que les joueurs se sont relâchés. Aujourd'hui ils ont pris conscience du danger. Il reste cinq matchs pour sauver la saison", estime Frédéric Antonetti.

Le Racing jouera gros pour son prochain match en déplacement à Nantes, dimanche 7 mai (15h).