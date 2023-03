"Un bon point pour la suite" - le Racing toujours hors de la zone rouge après le nul à Marseille

Le Racing transfiguré à Marseille décroche le match nul deux buts partout au Vélodrome. Les Strasbourgeois ont largement dominé la première mi-temps sans marquer. Ils ont ensuite craqué à deux reprises alors qu’ils étaient pourtant en supériorité numérique (expulsion de Léonardo Balerdi à la 29ème minute).

Mais Jean-Eudes Aholou est sorti de sa boîte. Il a inscrit un doublé en deux minutes en toute fin de match (88ème et 89ème minute). I

Dans un final à couper le souffle, Jean-Eudes Aholou a donc endossé la cape du sauveur. Son deuxième but est un bijou, une splendide frappe de loin et sans un arrêt du gardien marseillais, le milieu de terrain aurait même pu inscrire un improbable triplé en trois minutes.

"J'étais un peu désabusé je regarde le score à la 82e, je me dis 2-0 et je me dis comment on peut perdre ce match. Et puis finalement le football est le football... On doit gagner mais bon... Marseille n'a pas une occasion de but et marque sur coups de pied arrêtés. On a beaucoup contrarié cette équipe de Marseille. La satisfaction d'être revenu mais la frustration de ne pas avoir gagné ce match parce que je pense que ce soir on était meilleurs que Marseille" raconte Frédéric Antonetti, le coach strasbourgeois. Le milieu de terrain Morgan Sanson avouait pourtant après le match qu'en toute fin de rencontre, il ne croyait plus réellement à un retour au score du Racing.

"Honnêtement je n'y croyais plus. Je me suis dit cela va être très très très compliqué. Mais dans le foot, on dit toujours qu'il y a des trucs de fou qui se passent. Jean-Eudes nous met une frappe de je ne sais pas d'où, magnifique. C'est le foot, tout est possible. C'est un bon point pour la suite de la saison" expliquait-il.

Comme à l’aller le racing remonte deux buts à l’OM au cœur de la nuit marseillaise. Il arrache un point précieux qui lui laisse certes quelques regrets mais qui ravive surtout l’espoir du maintien en Ligue 1. Ce point largement mérité permet au Racing de rester en dehors de la zone rouge (15ème avec 23 points, mais à égalité de points avec Brest et Auxerre).

Le Racing jouera justement dimanche prochain un nouveau match capital dans la course au maintien face à un adversaire direct l’AJ Auxerre.