"Un bon test", malgré la défaite, pour le GF38 face à Saint-Etienne selon Maurizio Jacobacci, coach grenoblois

Dernier match de préparation du GF38 samedi soir avant le début de la Ligue 2 samedi prochain face au Paris FC. Défaite 2 buts à 1 face à Saint-Etienne, pensionnaire de Ligue 1. "C'est vrai, devant, on manque de percussion", analyse Maurizio Jacobacci, le nouvel entraîneur du GF38 après la rencontre.

à lire aussi Ligue 2 : découvrez le calendrier du GF38 pour la saison 2021-2022, journée par journée

"C'était un bon test et maintenant, on va essayer de doser les entraînements sur la semaine qui arrive pour être vraiment frais pour le premier match de championnat", dit encore le coach du GF38. Un match qui se jouera... à Gueugnon. Ce sera à "domicile" pour les Grenoblois, parce que la nouvelle pelouse du stade des Alpes n'est pas encore prête.

Il y a encore pas mal de choses à régler - Maurizio Jacobacci, coach du GF38 ce samedi soir après la défaite 2-1, en amical, face à Saint-Etienne.

"A la fin, on a subi parce qu'on perdait trop facilement la balle. Quand il faut centrer, on essaie de dribbler. Mais on est quand même sur un bon niveau. On sera plus frais et il faudra tout mettre en œuvre pour le premier match de Ligue 2 face au Paris FC", relativise-t-il.

Maurizio Jacobacci dans les tribunes du Stade des Alpes © Radio France - Antonin Kermen

Un international signe au GF38

Avant le match face à Saint-Etienne, le club a officialisé l'arrivée d'un nouveau joueur. Et un international qui plus est ! Le Suisse Yannick Marchand, 21 ans, pose ses valises dans les Alpes en provenance du FC Bâle. Il rejoint un autre Suisse, Charles Pickel, à Grenoble. Et les deux hommes se connaissent déjà. "Au FC Bâle, j’ai connu Charles Pickel même s’il est un peu plus vieux que moi donc je connais Grenoble par rapport à lui", a dit le néo Grenoblois dans un communiqué du club isérois. Il a pu jouer ce samedi soir face à Saint-Etienne.

Je suis très heureux d’être ici. C’est ma première expérience à l’étranger mais je suis fier de rejoindre un très bon championnat qu’est la Ligue 2 et un club ambitieux qu’est le GF38 - Yannick Marchand, international Suisse, nouvelle recrue du GF38.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix