Un challenge pour le nettoyage numérique des PC à Mondeville

Pendant quatre jours, les agents de la Mairie de Mondeville près de Caen ont été invités à participer à un challenge de nettoyage de leurs données numériques. Les meilleurs "cleaners" se sont vus remettre des petits lots.

Derrière cette opération ludique se trouve la volonté de sensibiliser au besoin de supprimer les dossiers inutiles et d'éviter le gaspillage en terme de stockage et de consommation d'énergie.

Pour cette première, les 250 agents ont réduit de 17,5% leurs mails et de 8% leurs dossiers en commun sur les réseaux internes de la Mairie selon un décompte réalisé ce lundi.

Teddy Gris a ainsi divisé par deux le nombre de mail dans sa boîte. "J'avais des messages vieux de plus de huit ans, reconnaît le directeur des ressources et moyens généraux de la ville. Je vous dirai dans quelques temps si jamais les messages étaient utiles ou non. On a toujours un doute."

Il y a aussi ces dossiers conservés en commun sur les serveurs et qui n'ont plus beaucoup d'utilités. "Par exemple on a des stagiaires qui viennent et qui travaillent à un moment donné sur un sujet qui n'a plus lieu d'être, illustre Aurore Néhou Goyer, la responsable du service juridique. Et en fait, on ne se pose pas forcément la question de son utilité une fois que la personne est partie. Là, cela nous a permis de faire du tri dans les dossiers. Les fichiers numériques prennent moins de place qu'un dossiers physique qu'on laisserait traîner sur un bureau. Cela ne se voit pas."

Toutes cette masse dématérialisée engendre du stockage, demande parfois de rajouter des disques durs pour les serveur et consomme de l'énergie.

"Pour cette opération, les chiffres ne sont pas énormes" concède Eric Lesaffre, le chef de projet informatique pour la Ville de Mondeville. "Mais cela montre quand même que l'on garde beaucoup de mails alors que l'on pourrait très bien s'en passer. Il s'agit souvent d'échanges que l'on souhaite garder au cas où. Cela peut être des mails avec des pièces jointes ou tout un fil de conversation que l'on garde comme aide-mémoire. L'accumulation de chaque boîte aux lettres constitue une base de données de mails assez conséquente alors que l'on pourrait drastiquement les réduire."

Au delà de la quantité de données supprimées (l'équivalent du stockage d'une soixantaine de film), cette opération aura sensibilisé les agents sur ce trop plein numérique.