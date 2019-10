Un choc Lorient-Guingamp dès le 7ème tour de la Coupe de France

Le 7ème tour de la coupe de France nous offre une belle affiche bretonne : Lorient-Guingamp. Le tirage au sort, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, a eu lieu mercredi midi au siège de la FFF. Les matchs auront lieu le week-end des 16 et 17 novembre.

Guingamp, France

Les deux seules équipes bretonnes de Ligue 2 s'affronteront donc dès le 7ème tour de la coupe de France. Et avec ce choc, il y a pas mal de déçus. Car beaucoup de clubs bretons espéraient tirer le gros lot : Lorient ou Guingamp.

Le petit poucet, Betton, près de Rennes, a quand même un joli lot de consolation : Concarneau, qui évolue en National, la troisième division. Il y a cinq divisions d'écart, c'est donc un bon tirage pour les Concarnois, dont le club mise tous les ans sur la coupe pour faire entrer de l'argent dans les caisses.

Pas de Guingamp pour le Stade Paimpolais

Déception en revanche pour le Stade Paimpolais, par exemple, qui ira jouer au Rheu, en Ille-et-Vilaine. Benjamin Guyomard, le capitaine de Paimpol : "on est tous plus ou moins déçus parce qu'on voulait taper une équipe professionnelle, Guingamp en l'occurrence. On avait tous ce rêve de jouer Guingamp".

Dans le Morbihan, La Montagne, jouera à domicile contre le Stade Briochin (N2). Kévin Le Gal, le président de l'US Montagnarde, qui a atteint neuf fois les 32èmes de finale, estime que ce sera très difficile face aux Briochins.

"Du lourd" pour La Montagne

"C'est clairement un mauvais tirage ! A l'US Montagnarde des clubs sont tombés parce que y'a eu souvent l'effet de surprise. Ils ne nous connaissaient pas, ils arrivaient là et ils se faisaient taper. Le souci c'est qu'avec l’entraîneur Max D'Ornano, ou Kévin Simon, un ancien de chez nous qui est là-bas, y'a pas du tout d'effet de surprise. C'est vraiment du lourd".

Rendez-vous les 16 et 17 novembre pour ce 7ème tour :