Un consultant italien viré d'un plateau télé après ses propos racistes envers le footballeur Romelu Lukaku

Les insultes n'ont pas fusées des gradins, comme il en a malheureusement déjà fait l'expérience : ce dimanche 15 septembre, l'attaquant belge de l'inter Milan, Romelu Lukaku, est la cible d'un consultant à la télévision italienne, Luciano Passirani. Il déclare alors sur la chaîne TopCalcio24 que "le seul moyen" de stopper le joueur sur le terrain est de "lui donner dix bananes à manger."

Quelques minutes plus tard, le directeur de la chaîne en personne vient prendre la parole sur la plateau et présente ses excuses : "Monsieur Passirani a 80 ans et pour complimenter Lukaku, il a utilisé une métaphore raciste, d'après Fabio Ravezzani."

"C'était un terrible manque de discernement. Je ne peux pas tolérer ce genre de fautes, même momentanée." - Fabio Ravezzani, directeur de la chaîne TopCalcio24

Romelu Lukaku est la cible d'injures et de sifflets racistes depuis son transfert en Italie cet été. Le 1er septembre, des cris de singes ont retenti sur la pelouse de Cagliari alors qu'il tentait un penalty pour l'Inter Milan.