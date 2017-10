Avant le match contre l'OM dimanche, les supporters défileront pour encourager le Racing Club de Strasbourg

Les supporters du Racing Club de Strasbourg se donnent rendez-vous dans le centre-ville avant le match contre l'OM dimanche. Ils vont défiler jusqu'au stade de la Meinau. Ce moment festif devrait rassembler plus d'un millier de personnes.

C'est le premier grand rendez-vous de la saison à la Meinau. Le Racing Club de Strasbourg affronte l'OM dimanche pour la 9e journée de Ligue 1. Cela fait 10 ans que les Marseillais n'ont plus mis les pieds à Strasbourg. Les supporters du Racing vont mettre les petits plats dans les grands. Ils défileront depuis la place d'Austerlitz jusqu'au stade de la Meinau. Selon la fédération des supporters, il pourrait y avoir plus d'un millier de personnes.

Les supporters du Racing récidivent. Ils avaient déjà organisé un tel défilé en CFA en avril 2013 pour le derby contre Mulhouse. 500 personnes s'étaient mobilisées.

Le match à guichets fermés ?

Le Racing est vraiment à la peine en ce début de championnat, mais le public continue coûte que coûte de soutenir les joueurs de Thierry Laurey. "On préfère jouer Marseille en étant avant-dernier de Ligue 1 que de jouer en deuxième division ou en CFA. Donc on en profite. On sait qu'on aura une année difficile. On va y arriver " explique Fred, membre des Ultras Boys 90.

Le match devrait se jouer à guichets fermés. Ce serait une première cette saison. La rencontre sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace à partir de 20h30.