Insolite- Un croco Haribo pour Andy Delort

Haribo fait un clin d'oeil sympathique à l'attaquant montpellierain Andy Delort, qui avait célébré un but à Nîmes en croquant un bonbon crocodile ... but finalement refusé.

Souvenez vous, c'était lors du derby entre Nîmes et Montpellier aux Costières. L'attaquant héraultais Andy Delort avait mangé un bonbon crocodile rouge après avoir marqué un but, finalement annulé par la vidéo. Mais ça n'a pas empêché Andy Delort de recevoir un colis spécial de la part d'Haribo. Haribo lui a offert un carton contenant des bonbons, dont les fameux crocodiles, et une peluche en forme de l'animal fétiche des Nîmois de la marque de confiserie dont l'usine est basée à Uzès dans le Gard.

C'est le joueur lui même qui partagé la petite histoire sur ses réseaux sociaux avec le sourire, en story sur sa page Instagram.