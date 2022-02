Un défaite sur le fil pour Le Mans FC face à Bourg-Péronnas

Le Mans FC s'est incliné 1-2 au MMArena face à Bourg-Péronnas ce vendredi. Une cruelle défaite, la première de l'année pour les Sang et Or, avec notamment un but encaissé à la 90e minute.

Un dur scénario pour le Mans FC, battu 1-2 au MMArena par Bourg-Péronnas ce vendredi 11 février. Les Burgiens ont ouvert le score à la 36e minute grâce à un contre de Jeffrey Quarshie après un corner. Les footballeurs manceaux, plus combatifs au retour des vestiaires, sont parvenus à égaliser en deuxième mi-temps avec une tête de Durel Avounou (63'). Le scénario d'un match nul semblait se dessiner dans cette rencontre âprement disputée, jusqu'à la 90e minute et cet ultime but de Bourg-Péronnas.

"Les deux équipes ont rendu coups sur coups, on a eu des temps fort, Le Mans aussi", se félicite Alain Pochat, l'entraîneur burgien. "C'est vrai que sur l'ensemble du match, le nul aurait été équitable, mais c'est l'efficacité qui a fait la différence, être capable de scorer dans ces temps forts." L'équipe de Bourg-en-Bresse est donc parvenue à marquer deux fois, alors que les Sang et Or n'avait encaissé aucun but sur les quatre dernières rencontres.

"C'est frustrant"

De son côté, Cris se veut plutôt satisfait. "C'est frustrant, mais c'est le foot. Moi je suis content de la progression sur le terrain", explique l'entraîneur manceau. "Les joueurs vont jouer vers l'avant, chercher la victoire, on a cette capacité de progresser, de déséquilibrer, donc quand je vois tout ça, c'est un point positif." Le Mans FC reste à la septième place du classement, mais voit le podium s'éloigner, à sept points du troisième, Annecy.

"Aujourd'hui, si on analyse le classement, oui on est mal placé, mais si on regarde 2022, je suis satisfait de la progression de l'équipe. C'est l'un des meilleurs matchs qu'on a fait au niveau collectif", poursuit le coach qui se donne toujours comme objectif la montée en Ligue 2. Les prochaines rencontres s'annoncent en tout cas compliquée : après un déplacement à Sedan vendredi prochain, les Manceaux reçoivent Laval le 27 février pour un nouveau derby du Maine, avant de se déplacer à Concarneau, le leader du championnat.